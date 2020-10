Rund um Lüttich sind am Sonntag 257 Kilometer und insgesamt elf kategorisierte Ardennen-Anstiege zu meistern (hier im Liveticker). Vor allem die letzten 100 Kilometer haben es dabei mit noch neun Kletterpartien in sich. Das Finale wird 80 Kilometer vor dem Ziel mit dem Col de Stockeu eingeleitet, der zwar nur einen Kilometer lang ist, dafür aber auch über 12%t steil.

35 Kilometer vor dem Ziel sind schließlich die ersten ernstzunehmenden Attacken der Anwärter auf den Tagessieg zu erwarten. Denn dann steht die zwei Kilometer lange und im Schnitt knapp neun Prozent steile Côte de la Redoute an. Zwölf Kilometer später folgt schließlich die Côte des Forges (1,3km/7,8%) ehe knapp neun Kilometer vor dem Ziel mit der Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3km/11%) der letzte Anstieg zu bewältigen ist. Danach geht es nur noch flach oder leicht bergab in Richtung Lüttich, wo das dritte Monument der Saison zu Ende gehen wird.

Eine Rolle könnte am Sonntag nicht nur der schwere Kurs spielen, sondern auch das Wetter. Die Temperaturen sollen zwar mit etwa 15 Grad noch relativ angenehm sein, dafür aber könnte es regnen und der Wind auffrischen. “Die Vorschau sieht nicht all zu gut aus“, urteilte Steels.

In Abwesenheit von Titelverteidiger Jakob Fuglsang (Astana), der beim zeitgleichen Giro d`Italia startet und des vierfachen Siegers Alejandro Valverde (Movistar), zählt vor allem Alaphilippe zu den Favoriten, der eine starke Helferriege an seiner Seite hat.

Packendes Finale: Der Kampf um den Sieg an der "Mauer von Huy"

"Abgesehen von einem sechsten Platz beim Amstel Gold Race war mein zehnter Platz beim Flèche Wallonne mein bestes Ergebnis bei den Ardennen-Klassikern. Die Form nach der Tour de France scheint weiter gut zu sein. So kann es gerne weitergehen", erklärte Geschke.

Gespannt sein darf man, wie sich bei dem schweren Eintagesrennen die Tour-Klassementfahrer schlagen werden. Mit Tadej Pogacar (UAE), Primoz Roglic (Jumbo) und Richie Porte (Trek) steht das komplette Podium am Start. "Der Kurs von Lüttich sollte mir besser liegen, als der vom Flèche Wallonne. Dazu war ich beim Flèche noch etwas müde von der WM und hatte im Schlussanstieg nicht die besten Beine", spielte Toursieger Pogacar auf seinen neunten Platz bei der Lüttich-Generalprobe an.

Während Pogacar im letzten Jahr erste Erfahrungen bei La Doyenne sammeln konnte, wird es für seinen Landsmann Roglic eine Premiere sein. "Ich bin noch nie einen Ardennenklassiker gefahren, also ist es schwer, eine Aussage darüber zu treffen, wie es laufen wird. Ich kenne die italienischen Herbstklassiker und weiß, wie man sie gewinnt. Aber dieses Rennen ist Neuland für mich", stapelte Roglic tief.

Mit Mikel Landa, Damiano Caruso (beide Bahrain), Tom Dumoulin (Jumbo), Adam Yates (Mitchelton) und Rigoberto Uran (EF Pro) starten in Lüttich weitere ambitionierte Fahrer, die in Frankreich in den Top Ten landeten.