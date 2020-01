Fast immer verlor er an der Cipressa oder am Poggio den Anschluss zur Spitze. Einzig 2014 (5.) konnte er noch einmal in den Kampf um den Sieg eingreifen. 2018 kollidierte Cavendish hart mit einer Verkehrsinsel und schied aus, 2019 stand er erstmals seit 2008 nicht am Start der Classicissima.

Nun aber will Cavendish es 2020 in neuen Farben noch einmal wissen. Mit seinem Ex-Coach Rod Ellingworth vereint setzt der 'Manxman' bei Bahrain - McLaren in den ersten Monaten des Jahres auf die "Primavera".

Vorbereitend dafür steigt er Anfang Februar mit der neuen ASO-Rundfahrt Tour of Saudi Arabia (Kat. 2.1) in seine Saison ein. Anschließend fährt Cavendish die Tour of Oman und die UAE Tour, bevor er mit Tirreno-Adriatico erstmals auf europäischem Boden unterwegs ist und seine Vorbereitung für Mailand-Sanremo abschließt.

Danach soll Cavendish auch einige der flämischen Klassiker bestreiten. Welche das genau sein werden, ist jedoch noch nicht bekannt.

