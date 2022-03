Denn Team-Manager Patrick Lefevere erklärte in seiner Kolumne bei "Het Nieuwsblad", das Rennen sei "In der Praxis immer weniger ein Sprinterklassiker".

Nach bereits sechs Saisonsiegen schien der 25-jährige Jakobsen eine natürliche Wahl für Mailand-Sanremo zu sein. Sein Teamchef ist da wohl anderer Meinung. "Es gibt Teamleiter, die das für eine gute Idee halten, aber ich bin mir gelinde gesagt nicht sicher. Das hat nichts mit dem Talent oder mit Fabios Verfassung zu tun", so Lefevere.

Tatsächlich kam es letztmals 2016 zum Sprint einer größeren Gruppe, in dem sich damals der Franzose Arnaud Démare (Groupama - FDJ) durchsetzte. Im vergangenen Jahr düpierte Jasper Stuyven (Trek - Segafredo) mit einer späten Attacke die klassischen Sprinter - und auch diesmal scheint Lefevere mit einem ähnlichen Szenario zu rechnen.

Der Belgier lobte nämlich die starke Teamleistung von Jumbo - Visma - für Wout Van Aert - und dem UAE Team Emirates - für Tadej Pogacar - in den vergangenen Rennen. Er hält auch bei dem italienischen Frühjahrsklassiker eine ähnlich dominante Vorstellung für wahrscheinlich. "Sie werden von der Capo Berta an beschleunigen. Und wenn sie danach in der Cipressa richtig Gas geben, glaube ich nicht, dass Fabio das überleben wird", lautete seine Prognose.

Ob dann allerdings Ballerini oder Cavendish mithalten können, ist ähnlich ungewiss. Selbst hinter Alaphilippe - immerhin Gewinner der Sanremo-Ausgabe 2019 - müsste man ein Fragezeichen setzen. Der Franzose jedenfalls war bei Tirreno-Adriatico nicht nur chancenlos gegen Pogacars unwiderstehliche Attacken, er konnte auch keine einzige Top-Ten-Platzierung einfahren.

Der routinierte Cavendish, der 2009 Mailand-Sanremo als 23-Jähriger gewann, kann sich am Mittwoch bei Mailand-Turin empfehlen. Das italienische Traditionsrennen ist vom Herbst wieder an seinen früheren Termin im Frühjahr zurückgekehrt und gilt als Generalprobe für Mailand-Sanremo am Samstag.

