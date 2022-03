24 Teams stehen am Samstag bei Mailand - Samremo am Start, dem ersten Monument der Saison 2022: 293 Rennkilometer plus das obligatorische, lange neutralisierte Herausrollen aus Mailand zum Auftakt muss das Peloton dabei unter die Räder nehmen - mit einem packenden Finale über den Poggio di San Remo bis in die berühmte Via Roma, wo 2015 John Degenkolb als letzter Deutscher gewann.

Eurosport übertragt das Rennen ab 9:30 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!

Die Aufgebote für Mailand - Sanremo 2022:

Lotto Soudal: Caleb Ewan, Frederik Frison, Philippe Gilbert, Maxim van Gils, Roger Kluge, Harry Sweeny, Florian Vermeersch

Team DSM: John Degenkolb, Nico Denz, Nils Eekhoff, Andreas Leknessund, Joris Niewenhuis, Kevin Vermaerke, Sörgen Kragh Andersen

