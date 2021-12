Radsport

Mark Cavendish spricht über seinen schweren Sturz in Gent: "Rippe hat Loch in meine Lunge gebohrt"

Mark Cavendish spricht über seinen schweren Sturz am schlusstag des Sechstagerennens in Gent: "Eine Rippe hat Loch in meine Lunge gebohrt", verrät der Sprintstar, der aber mit keinem großen Rückschlag in seiner Vorbereitung rechnet. Wichtig sei ihm gewesen, dass seine Familie in der Halle nicht zu besorgt gewesen sei. Auf die neue Saison blickt er zuversichtlich.

