Van der Poel lancierte in der zweiten und dritten von sieben Runden zwei gewaltige Attacken, denen jeweils nur Schurter folgen konnte. "Es gab viele Berührungen mit den breiten Lenkern. Ich wollte die Gruppe ein bisschen reduzieren. Aber wegen des Gegenwindes auf der Zielgerade war es ein taktisches Rennen, niemand wollte mit mir mitarbeiten. Darum habe ich dann fürs Finale Kraft gespart", sagte van der Poel kurz nach dem Zieleinlauf.

In zwei Tagen findet das Rennen über die klassische Distanz statt. "Für Sonntag sagt der Short Track aber nichts aus, die langen Rennen sind immer anders", befand der Sieger. Auch Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) wird beim Wettkampf am Sonntag in den Weltcup einsteigen.

Weltcup-Auftakt in Albstadt: Ferrand - Prevot gewinnt

Pauline Ferrand - Prevot hat den Auftakt des Mountainbike- Weltcups 2021 gewonnen. In Albstadt war die Weltmeisterin die Beste im Short-Track-Wettbewerb. Zweite wurde Linda Indergand. Die Schweizerin attackierte am Ende der zweiten von sechs Runden und wurde kurz vor der Zielgerade noch von Ferrand - Prevot überholt.

"Es ist schade, dass es nicht geklappt hat am Ende, aber ich bin sehr froh über meine Leistung. Ich wollte eigentlich nicht so früh angreifen, aber das Rennen war so langsam und ich hatte die Chance. Nach dem Wallride hatte ich dann plötzlich ein Loch gerissen", erklärte Indergand. Rang drei belegte wurde Annie Last aus Großbritannien. Beste Deutsche wurde Ronja Eibl als 19.

