Radsport

Mathieu van der Poel, Wout van Aert oder Julien Alaphilippe? Eddy Merckx verrät seine Lieblingsfahrer

Eddy Merckx informiert in der neuen Episode der "The Cycling Show" darüber, wer in seinen Augen die absoluten Superchampions des Radsports sind. Die belgische Radlegende spricht unter anderem über die Leistungen von Mathieu van der Poel, Wout van Aert und Julien Alaphilippe. Und er beantwortet die Frage, was Remco Evenepoel tun muss, um auch ein ganz Großer zu werden.

00:04:48, vor 8 Minuten