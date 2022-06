Radsport

Chris Froome im Finale am Anstieg abgehängt - aber dennoch im Aufwärtstrend bei Mercan'Tour Classic

Chris Froome wurde in Frankreich im Finale des schweren Eintagesrennens Mercan'Tour Classic am Anstieg abgehängt - ist aber dennoch im Aufwärtstrend. Der Brite landete am Ende auf Platz elf und erzielte das beste Resultat seit seinem schweren Sturz vor drei Jahren. Das Rennen gewannen seine Israel-Teamkollegen Jakub Fuglsang und Michael Woods mit einem Doppelsieg.

00:01:14, Gestern Am 15:18