Der deutsche Rad-Profi Nikias Arndt hat nach dem schweren Sturz von Fabio Jakobsen eine Überprüfung und eventuelle Anpassung der aktuellen Sicherheitskonzepte im Radsport eingefordert. "Es ist in der Verantwortung jedes einzelnen, damit meine ich den Weltverband UCI, die Veranstalter, die Fahrergewerkschaft CPA, die Teams und die Fahrer", erklärte der 28-Jährige im SID-Interview.

Nikias Arndt, am Samstag steht mit Mailand-Sanremo das erste Monument des Jahres auf dem Programm. Wie ist die Zielsetzung Ihrer Mannschaft?

Nikias Arndt (deutscher Radprofi, Team Sunweb): "Ich bin wieder als Road-Captain unterwegs und werde das Team zusammenhalten. Trotzdem habe ich die Ambition, im Finale dabei zu sein und unsere Jungs so gut es geht zu unterstützen. Michael Matthews ist unser Leader für das Rennen. Ich glaube, dass wir mit Michael, Tiesj Benoot und Sören Kragh Andersen gut aufgestellt sind. Sie sind alle drei super drauf und ergänzen sich gut."

Welche Rolle wird das Wetter spielen? Die 'Fahrt in den Frühling' ist Mailand-Sanremo in diesem Jahr nicht...

Arndt: "Es wird umso wichtiger sein, zu essen und vor allem zu trinken, um nicht zu dehydrieren. Es kann sein, dass der ein oder andere, der die Hitze nicht gewöhnt ist, an den Bergen Probleme bekommt. Es könnte am Ende zu einem Ausscheidungsfahren kommen."

Beim Eintagesrennen Strade Bianche in der Hitze der Toskana erreichten nur 42 Fahrer das Ziel. Rechnen Sie mit einer ähnlichen Quote?

Arndt: "Ich glaube, dass wir mehr Fahrer im Ziel sehen werden. Das Feld wird trotzdem ausgedünnt. Jeder Sportler schaut auch in die nächsten Wochen und auf seine Gesundheit. Wenn man überhitzt, ist die Frage, ob man es sich noch antut, das Rennen zu Ende zu fahren, obwohl man abgehängt ist."

Der schwere Sturz von Fabio Jakobsen bei der Polen-Rundfahrt hat den Radsport aufgewühlt. Sind solch tragische Vorfälle unvermeidbar?

Arndt: "Stürze gehören zum Radsport dazu. Die werden wir leider nicht wegbekommen. Wir müssen aber darauf achten, dass die Folgen geringer sind. Es ist in der Verantwortung jedes einzelnen, damit meine ich den Weltverband UCI, die Veranstalter, die Fahrergewerkschaft CPA, die Teams und die Fahrer, einen kleinen Teil dazu beizutragen, um die Anzahl und auch die Schwere der Stürze zu minimieren. Die Konzepte sollten überdacht werden. Ich bin die Ankunft in Polen selbst schon gefahren. Sie ist gefährlich, das lässt sich nicht abstreiten. Es ist eine berechtigte Frage, etwa darüber nachzudenken, das Ziel bergan zu gestalten."

Sie sprechen einen konkreten Vorschlag für die Polen-Rundfahrt an. Wo sehen Sie übergreifend Ansatzpunkte?

Arndt: "Wir müssen daran arbeiten, die Sicherheitsstandards so hoch wie möglich anzusetzen. Jeder Veranstalter muss etwa in der Pflicht sein, ein gewisses Mindestmaß an Absperrgittern zu liefern und diese so zu verbinden, dass sie Stand halten. Ich war in Polen aber nicht vor Ort. Ich kann schwer abschätzen, ob es eine minderwertige Qualität der Absperrgitter gab. Vielleicht kannst du aber die besten Absperrgitter der Welt nutzen - wenn du mit 80 km/h da reinknallst, fliegt da vielleicht jedes durch die Luft..."

Es gab immer wieder Sicherheitsdebatten im Radsport, etwa über die Rolle von Begleitmotorrädern. Fahrer wiesen wiederholt auf Sicherheitsmängel hin. Haben Sie das Gefühl, dass die Stimmen der Fahrer bei den Verantwortlichen wahrgenommen werden?

Arndt: "Es ist schwierig. Ich finde schon, dass wir eine Stimme haben und auch angehört werden. Oft ist es nur so, dass Maßnahmen zu lange brauchen oder am Ende doch nicht umgesetzt werden. Das sollte nicht sein. Warum muss immer erst etwas Schlimmes passieren, bevor sich Dinge verändern, die UCI sich einschaltet und sagt: 'Jetzt müssen wir wirklich etwas ändern.' Es wäre schön, wenn man vorbeugen könnte und auf gewisse Zweifel reagiert und nicht erst auf das nächste schlimme Ereignis."

Haben Sie das Gefühl, dass die Fahrer durch die lange Rennpause aufgeheizt sind und risikobereiter agieren?

Arndt: "Ja. Es sollte nicht so sein. Bei Strade Bianche hatte ich das Gefühl, dass alle noch motivierter sind oder noch ein kleines bisschen mehr ins Risiko gehen. Die Saison ist schon sehr weit vorangeschritten. Es herrscht bei einigen Teams noch Unklarheit in Bezug auf Sponsoren, auch einige Fahrer haben noch keine Verträge unterschrieben. Ich hoffe, dass sich das legt. Wir haben noch genügend Rennen, um sich zu zeigen. Es gibt keinen Druck, sich als Fahrer zu stressen. Eine größere Anspannung im Feld ist aber sicher spürbar."

