Radsport

Ladies Tour of Norway: Kirsten Faulkner feiert auf der 1. Etappe einen Solo-Sieg - die Highlights

Kristen Faulkner (Tibco-SVB) hat zum Auftakt der Ladies Tour of Norway für eine Überraschung gesorgt: Die US-Amerikanerin düpierte die gesamte Elite und feierte in Sarpsborg einen hauchdünnen Solo-Sieg. In einem dramatischen und spannenden Finale rettete sie eine Sekunde ins Ziel. Die Highlights der 1. Etappe von Halden nach Sarpsborg im Video.

00:02:50, vor 2 Stunden