Die Saison will der Zeitfahrweltmeister in Argentinien bei der Vuelta a San Juan beginnen. "Dann folgt Tirreno-Adriatico, ein Rennen, das ich in Zukunft gerne gewinnen würde. Danach werde ich Mailand-Sanremo, Paris-Roubaix, die Tour of the Alps den Giro d'Italia fahren, wo ich versuchen werde, Tao Geoghegan Hart zu einem weiteren Gesamtsieg zu verhelfen", sagte der Italiener im Interview mit der "Gazzetta dello Sport".