In der belgischen Radsport-TV-Sendung "Extra Time Koers" auf dem Kanal "VRT" sagte Wout Van Aert laut "Het Nieuwsblad": "Eines Tages will ich auch voll auf Grün fahren." Dieses Vorhaben müsse aber zunächst hinten anstehen. 2021 sei noch nicht an das Grüne Trikot zu denken. "Nach der Tour haben wir die Olympischen Spiele. Und wir müssen sehen, wie wir die Tour mit Tokio im Kopf angehen."