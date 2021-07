Maximilian Schachmann kam auf dem Fuji International Speedway mit 1:21 Minuten Rückstand ins Ziel, von den 126 Startern standen bei großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit 85 das Rennen durch.

Der Kapitän des nach dem positiven Coronafall von Simon Geschke nur noch dreiköpfigen deutschen Teams war nach dem Rennen nachdenklich: "Das war nicht die optimale Vorbereitung. Wir sind gestern eingesperrt gewesen, nachdem wir diesen Positivfall hatten. Wir wussten erst heute Morgen, dass wir starten dürfen."

In den letzten beiden Anstiegen des Tages hatte er zeitweilig den Anschluss an die anderen Favoriten verloren zurückkämpfte sich aber immer wieder zurück. Auf den letzten knapp fünf Kilometern musste der Deutsche Meister dann endgültig reißen lassen und büßte noch 14 Sekunden auf die Verfolgergruppe ein, aus der heraus sich der Belgier Wout Van Aert gegen den slowenischen Tour-Sieger Tadej Pogacar die Silbermedaille ersprintete.

"Ob ich auf der Zielgeraden etwas gegen Pogacar oder Van Aert hätte ausrichten können, kann man im Nachhinein nicht sagen. Ich habe jedenfalls alles gegeben und kann mir keinen Vorwurf machen", sagte Schachmann und fügte mit Blick auf sein Resultat an: "Ich will das nicht komplett auf gestern schieben. Wir bewegen uns in einem Bereich, da geht es um Bruchteile eines Prozents. Mir haben fünf Kilometer gefehlt."

Revanche für Tour de France: Carapaz gewinnt Gold

Bei der Tour de France waren Richard Carapaz' Attacken allesamt vergeblich gewesen. Zu überlegen präsentierte sich der Slowene Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) bei seiner Titelverteidigung. Für den Ecuadorianer reichte es nicht einmal zu einem Etappensieg. Nach großem Kampf wurde er hinter Pogacar und dem Dänen Jonas Vingegaard Dritter in der Gesamtwertung.

Mit einer Attacke auf den letzten sechs Kilometern schüttelte Ecuadorianer, der bereits 25 Kilometer vor dem Ziel in die Offensive gegangen war, seinen letzten Begleiter Brandon McNulty ab. Nach 234 Kilometern vom Musashinonomori Park zum Fuji International Speedway überquerte er als Erster die Ziellinie.

"Das ist ein unglaublicher Moment. All diese Gefühle passen nicht in meinen Körper, das ist wirklich toll", sagte der der 1,70 Meter große Carapaz, der nach dem Giro-Sieg von 2019 einen weiteren herausragenden Erfolg bejubelte.

Van Aert sagte zum belgischen TV-Sender Sporza: "Ich habe das Maximum herausgeholt. Ich hatte die Beine, um gewinnen zu können, aber ich wusste, dass es oben am Mikuni Pass eine schlechte Ausganglage für mich war. Vor allem Pogacar und ich wurden von den anderen gedeckt. Carapaz war wohl der stärkste Mann, Glückwunsch."

Buchmann bis in die Nacht getestet

Von dem Trubel um Geschke, der sich nach seinem positiven Test in Quarantäne begeben musste, war das gesamte deutsche Team betroffen - vor allem jedoch Emanuel Buchmann, der als wichtigster Helfer für Schachmann vorgesehen war. Als Zimmerkollege von Geschke musste sich der gebürtige Ravensburger mehreren PCR-Tests unterziehen. Diese fielen negativ aus, wie die der anderen Teammitglieder.

Allerdings wurde Buchmann nach Angaben des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) noch in der Nacht um 0:30 Uhr aus dem Teamhotel abgeholt und nach Tokio ins Olympische Dorf gebracht, wo er sich in einem separaten Zimmer für knapp zwei Stunden hinlegen konnte, bevor er erneut getestet wurde. Erst nach diesem negativen Test wurde der 28-Jährige zum Start gebracht.

Letzte Chance im Einzelzeitfahren

"Bei mir lief es nicht so gut. Ich habe mich schlecht gefühlt. Am letzten Berg konnte ich noch bis zur Hälfte mitfahren, dann sind mir die Beine aufgegangen. Ich habe trotzdem mein Bestes gegeben. Jetzt bin ich einfach nur froh, wenn ich nach Hause komme", sagte Buchmann, der wie Geschke erst nach dem Ende der Tour de France nach Japan geflogen war.

Eine Hoffnung hat das deutsche Radsport-Team noch: Am 28. Juli steht das Einzelzeitfahren auf der Straße an.

