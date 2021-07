Tadej Pogacar teilte seine gute Laune mit der Welt. Auf "Instagram" nahm der Tour-de-France-Champion seine Anhängerschaft mit auf eine lockere Trainingsfahrt auf dem Fuji International Speedway und scherzte in die Handykamera - im hellgrün-blauen Trikot des slowenischen Verbandes, nicht im Maillot Jaune der Frankreich-Rundfahrt.

Das begehrteste Stück Stoff des Radsports, das ihm die Konkurrenz bei der Großen Schleife nicht entreißen konnte, hat er inzwischen abgelegt. Nun, nur sechs Tage nach den Jubelbildern auf den Champs-Elysees, soll die nächste bedeutsame Trophäe folgen: Olympisches Gold.

Keine Schwächen in Frankreich

Im Straßenrennen am Samstag (ab 4:00 Uhr live bei Eurosport) ist Pogacar erneut der Top-Favorit - und könnte das Kunststück schaffen, als erster amtierender Tour-Champion Olympiasieger zu werden. "Ich werde versuchen, zu gewinnen", sagte Pogacar, der am Montag aus Paris ins ferne Tokio aufgebrochen war: "Ich gehe optimistisch in das Rennen. Es sind die Olympischen Spiele, die finden nur alle vier Jahre statt."

Es sei allerdings nicht viel Zeit, sich von den Belastungen der Tour zu erholen, gestand Pogacar. Auch die Anpassung an die neue Zeitzone und das schwül-warme Wetter in Japan sei eine Herausforderung.

Für die Konkurrenz um den Berliner Maximilian Schachmann ist das eine der wenigen guten Nachrichten vor dem Kräftemessen mit Pogacar. In der Form der Tour de France wäre der Slowene schließlich kaum zu schlagen.

Gefährliche slowenische Allianz

Pogacar zeigte keine Schwächen auf Frankreichs Straßen. Seine Demontage der Rivalen in den Alpen weckte bei Zweiflern Erinnerungen an dunkelste Zeiten des Radsports, "Pogacarmstrong", spotteten manche. Am Ende hatte das Supertalent drei Etappensiege auf dem Konto und gewann neben Gelb auch das Bergtrikot sowie das Weiße Trikot des besten Jungprofis. "Ja, vielleicht ist er der neue Kannibale", schwärmte selbst der große Eddy Merckx.

Statt am Mont Ventoux will Pogacar der Konkurrenz nun am Mount Fuji das Fürchten lehren. 234 km lang ist der Kurs, der mit seinem hügeligen Profil Pogacars Stärken entgegenkommt. Dabei ist Pogacar nicht allein. Primoz Roglic, 2020 Tour-Zweiter hinter Pogacar, bildet mit ihm eine nur schwer zu bezwingende slowenische Allianz.

