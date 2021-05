Publiziert 14/05/2021 Am 15:04 GMT | Update 14/05/2021 Am 15:04 GMT

In diese Zeit fällt offenbar auch die Geburt seines ersten Kindes. Alaphilippe will sich nach der Tour vor allem seiner erfolgreichen Titelverteidigung bei der WM im September in Belgien widmen.

Der Kurs des Straßenrennens bei den Olympischen Spielen gilt mit seinem Klassikerprofil als selektiv.

Aus diesem Grund rechnet sich auch Maximilian Schachmann vom deutschen Team Bora-hansgrohe Chancen auf eine Medaille aus und verzichtet dafür auch auf eine Tour-Teilnahme. "Der Kurs könnte mir liegen", sagt Schachmann.

(SID)

