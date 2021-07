Nach dem Straßenrennen der Männer am vergangenen Samstag steht am Mittwoch um 7:00 Uhr das zweite Rennen auf dem Fuji International Speedway an: das Einzelzeitfahren

Im Gegensatz zum Straßenrennen verzichten viele Athleten auf die hügelige Strecke, an Prominenz mangelt es jedoch auf keinen Fall.

Zum Favoritenkreis gehört natürlich wieder der Silbermedaillengewinner Wout Van Aert aus Belgien, doch auch der Weltmeister Filippo Ganna (Italien), der Zweitplatzierte aus dem Zeitfahren der Tour de France Kasper Asgreen (Dänemark) und der Zeitfahr-Europameister Stefan Küng (Schweiz) sind nicht zu unterschätzen und gehören zu den Medaillenaspiranten.

Für Deutschland gehen Maximilian Schachmann und Nikias Arndt an den Start. Schachmann rechnet sich aufgrund des anspruchsvollen Streckenprofils Außenseiterchancen aus.

Startliste: Olympia-Zeitfahren Männer

Australien: Rohan Dennis, Richie Porte

Algerien: Azzedine Lagab

Belgien: Remco Evenepoel, Wout van Aert

Dänemark: Kasper Asgreen

Kasper Asgreen Deutschland: Nikias Arndt, Maximilian Schachmann

Ecuador: Santiago Montenegro

Eritrea: Amanuel Ghebreigzabhier

Estland: Tanel Kangert

Frankreich: Remi Cavagna

Großbritannien: Tao Geoghegan Hart, Geraint Thomas

Italien: Alberto Bettiol, Filippo Ganna

Iran: Saeid Safarzadeh

Irland: Nicolas Roche

Kanada: Hugo Houle

Kasachstan: Alexey Lutsenko

Kolumbien: Daniel Felipe Martinez Poveda

Lettland: Toms Skujins

Neuseeland: George Bennett, Patrick Bevin

Niederlande: Tom Dumoulin

Norwegen: Tobias s. Foss

Österreich: Patrick Konrad

Polen: Michal Kwiatkowski

Portugal: Joao Almeida, Nelson Oliveira

Russische Athleten: Aleksandr Vlasov

Schweiz: Stefan Küng, Gino Mäder

Slowakei: Juraj Sagan

Slowenien: Primoz Roglic

Spanien: Jon Izagirre Insausti

Südafrika: Stefan de Bod

Tschechische Republik: Michael Kukrle

Michael Kukrle USA: Lawson Craddock, Brandon McNulty

