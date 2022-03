Radsport

Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer: Von der Außenseiterin zur Goldsensation - der einzigartige Weg der Österreicherin

Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer: Von der Außenseiterin zur Goldsensation - der einzigartige Aufstieg der Österreicherin im Frauenradsport. Abseits der üblichen Karrierepfade ging die Mathematikerin ihren ganz eigenen Weg, der sie zum Triumph in Tokio führte. Jetzt arbeitet Österreichs Sportlerin des Jahres bereits an ihrem Plan Richtung der Sommerspiele in Paris 2022.

00:03:49, vor einer Stunde