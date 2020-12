Mit dem Rad hatte der Italiener am 13. Juli 2000 die Tour-de-France-Etappe von Carpentras zum Mont Ventoux vor Lance Armstrong gewonnen.

Ein weiteres Rad Pantanis ging bei der per Streaming durchgeführten Versteigerung für 46.000 Euro über den Tisch. Damit hatte der "Pirat" an den Olympischen Spielen in Sydney 2000 teilgenommen.