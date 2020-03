Die Sprinter rauschten erst auf den letzten 100 Metern am letzten Ausreißer des Tages, Jan Tratnik (Bahrain - McLaren), vorbei.

Maximilian Schachmann (Bora - hansgrohe) musste auf den letzten 20 Kilometern zwar einen gefährlichen Angriff auf sein Gelbes Trikot abwehren, erreichte das Tagesziel dann aber sicher im Hauptfeld und verteidigte seine Führung schließlich souverän.

In der Gesamtwertung führt Schachmann weiter mit 58 Sekunden Vorsprung auf den Dänen Sören Kragh Andersen (Sunweb) und könnte das Rennen als erste Deutscher seit Tony Martin 2011 gewinnen.

Sein österreichischer Teamkollege Felix Großschartner bleibt Dritter in der Gesamtwertung, Nils Politt (Israel Cycling Academy) behielt den vierten Rang.

Etappe sechs führt am Freitag über 161,5 km von Sorgues nach Apt. Die Fernfahrt, die als eines von wenigen Frühjahrsrennen trotz der Coronakrise ausgetragen wird, endet am Sonntag in Nizza.

(mit SID)