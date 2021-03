Publiziert 11/03/2021 Am 15:28 GMT | Update 11/03/2021 Am 16:20 GMT

Titelverteidiger Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) liegt vor den letzten drei Teilstücken unverändert als Zweiter hinter dem führenden Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der Tour-Zweite aus Slowenien büßte mit nun 31 Sekunden Vorsprung aber vier Sekunden gegenüber Schachmann ein.

Tagessieger Bennett (Deceuninck-Quick-Step) sicherte sich nach seinem Triumph bei der Auftaktetappe am Sonntag seinen bereits zweiten Tagessieg in diesem Jahr.

Der 30-Jährige hat gute Chancen, das Grüne Trikot des Punktbesten bis zur letzten Etappe der 79. Auflage am Sonntag erfolgreich zu verteidigen.

Für Roglic-Helfer Tony Martin ist die Fernfahrt zur Cote d'Azur hingegen vorzeitig beendet.

Tony Martin muss Rennen abbrechen

Ist das bitter! Tony Martin nach Sturz raus bei Paris-Nizza

Der 35-Jährige vom Team Jumbo-Visma stürzte 35 Kilometer vor dem Ziel auf die rechte Seite und konnte anschließend nicht weiterfahren. Er wurde mit Verdacht auf eine Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Das drittletzte Teilstück führt am Freitag 203,5 Kilometer über welliges Profil von Brignoles nach Biot. Hier könnte wieder eine Ausreißergruppe zum Zuge kommen.

Neue Streckenführung wegen Corona-Lockdown

Fest steht seit Donnerstag, dass das "Rennen zur Sonne" wie im Vorjahr nicht wie geplant beendet wird.

Wie die Behörden des Departement Alpes-Maritimes am Donnerstag mitteilten, macht die Wiedereinführung eines lokalen Corona-Lockdowns die traditionelle Zielankunft an der berühmten Promenade des Anglais in Nizza unmöglich. Der Veranstalter ASO befinde sich "in Gesprächen" über eine Änderung der Route der letzten beiden Etappen am Wochenende.

Paris - Nizza: Kurs, Profil und Strecke der 6. Etappe nach Biot

