Am Sonntag, 3. Oktober, steht das Radsport-Highlight im Norden Frankreichs auf dem Programm. Um 11:00 Uhr startet Paris - Roubaix.

Normalerweise findet der Ritt über das Kopfsteinpflaster im Frühjahr statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Rennen aber von April in den Herbst verschoben.

Aus deutscher Sicht sind u.a. John Degenkolb, Nils Politt, Maximilian Schachmann und Nikias Arndt am Start. Degenkolb gewann 2015, Politt wurde 2019 Zweiter.

Hier gibt es alle Informationen zur "Hölle des Nordens" 2021:

Paris - Roubaix live im TV

Der Radsport-Klassiker im Norden Frankreichs wird in voller Länge ab 11:00 Uhr live im TV bei Eurosport 1 übertragen. Am Mikrofon sind Kommentator Karsten Migels und die beiden Experten Robert Bengsch und Jens Voigt vom Start in Compiègne bis Ziel im Velodrom von Roubaix dabei.

Paris - Roubaix im Livestream

Im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ könnt ihr in voller Länge bei Paris - Roubaix dabei sein. Hier läuft auf einem Bonuskanal das Rennen auch dann weiter, wenn im TV Werbung gesendet wird.

Für nur 6,99 Euro im Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm des Eurosport Players einschließlich aller Bonuskanäle, sondern auch zahlreiche weitere TV-Sender sowie Serien- und Filmhighlights.

Paris - Roubaix im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit radsport-news.com einen Liveticker zu Paris-Roubaix an. Hier gibt es alle News, Informationen und Highlight-Videos zum Rennen:

Paris-Roubaix: Die Strecke der Männer mit allen Pavé-Abschnitten

Paris - Roubaix: Die deutschen Starter

Das deutsche Kontingent wird angeführt von Ex-Sieger John Degenkolb (Lotto Soudal), dazu kommen bei Bora-hansgrohe Nils Politt und Maximilian Schachmann, Marcel Sieberg (Bahrain), Jonas Rutsch (EF), Nikias Arndt, Max Kanter und Jasha Sütterlin (Team DSM), Max Walscheid (Team Qhubeka NextHash) und Juri Hollmann (Movistar). Aus Österreich starten Marco Haller und Michael Gogl, aus Luxemburg Jempy Drucker, Alex Kirsch und Tom Wirtgen, dazu die Schweizer Silvan Dillier, Michael Schär, Stefan Küng, Stefan Bissegger, Tom Bohli ud Fabian Lienhard.

Regen in Roubaix: der Streckencheck

Streckencheck auf den Pavés des Klassikers bei Paris-Roubaix: Unser Experte Bernie Eisel und Ex-Sieger Peter Van Petegem aus Belgien haben die Pavés unter die Lupe genommen. Durch den Regen ist zu befürchten, dass das Rennen über das Kopfsteinpflaster zur Schlammschlacht wird, bevor es im Velodrom endet:

Streckencheck auf den Pavés: Schlammschlacht bei Paris-Roubaix

Paris - Roubaix: Die Favoriten

Wer gewinnt Paris-Roubaix? Die Eurosport-Experten um Jens Voigt geben ihre Tipps ab und nennen ihre Favoriten für den Klassiker übers Kopfsteinpflaster in Nordfrankreich. Das Feld der Top-Fahrer beim Radsport-Monument ist groß und durch Defekte und Stürze sind Überraschungen, gerade bei Regen, durchaus möglich: Nicht alles muss auf Wout Van Aert oder Mathieu van der Poel herauslaufen, das hat die WM vor einer Woche ja auch gezeigt:

Wer siegt in Roubaix? Die Experten-Tipps von Voigt & Co.

Paris - Roubaix: Sagan, Van Aert, van der Poel im Fokus

Peter Sagan (Bora - hansgrohe / Sieger 2018): “Ich bin sehr aufgeregt und freue mich, wieder hier zu sein. Für die meisten Fahrer ist das hier das letzte Rennen des Jahres. Mit dem Regen wird es sehr interessant. Wir brauchen viel Glück. Im Schlamm wird es um das ‘Bike-Handling’ gehen. Es wird die ‘Hölle des Nordens’.”

Wout Van Aert (Jumbo - Visma): ”Ich fühle mich gut und bin sehr motiviert. Die letzte Austragung ist schon lange her. Für mich ist dies das schönste Rennen des Kalenders. Ich glaube nicht, dass der Regen ein Nachteil für mich ist. Es wird ein großes Schlachtfeld und ein langer Kampf. Mir liegt das. Cyclo-Cross-Fähigkeiten können da ein bisschen helfen.”

Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix): ”Seit der Tour de France bin ich nicht mehr sehr viele Rennen gefahren. Aber das kann jetzt sogar ein Vorteil sein. Ich erwarten mit dem Wind und dem Regen ein sehr hartes Rennen. Aber es wird für jeden hart. Ich versuche zu gewinnen, aber zuerst mal will ich versuchen, Platten und mechanische Defekte zu vermeiden.

Ab in die Pfütze: Sagan stürzt schwer bei Paris-Roubaix

Paris - Roubaix: Van Vleuten schwer verletzt

Mit einem zweifach gebrochenen Becken und einer Schulterfraktur endete für Annemiek van Vleuten (Movistar) die Premiere des Paris - Roubaix der Frauen. Das bestätigte die Zeitfahr-Olympiasiegerin am Sonntag auf Twitter. Die 38-jährige war auf einem der durch den Regen glitschigen Kopfsteinpflasterabschnitte gestürzt und muss nun ihre Saison beenden. "Kein Happy End für 2021 für mich. Es war ein dummer Crash. Ich wollte nur sicher ins Ziel kommen…", schrieb van Vleuten bereits am Samstagabend, als sie noch vn einem Schambeinbruch ausging. Bei weiteren Untersuchungen wurde dann die neue Diagnose gestellt.

Paris - Roubaix: Die Wettervorhersage

Erstmals seit 20 Jahren dürfte es ein regnerisches Paris-Roubaix werden: Die Vorhersage für die Region spricht von leichten Regenfällen am Vormittag, wobei sich das Wetter im Verlauf des Tages bessern soll. Der Wind ist schwach und frischt im Laufe des Tages etwas auf, die Temperaturen liegen bei zwölf Grad am Start und maximal 15 Grad im Tagesverlauf. Auf dem feuchten Kopfsteinpflaster wird das Sturzrisiko aber fraglos nochmals erhöht sein.

Paris - Roubaix: Nur zwei deutsche Sieger

Seit 1896 wird der Radklassiker ausgetragen, aber nur zwei deutsche Fahrer haben ihn in all' diesen Jahren gewinnen können: Bei der ersten Austragung war es Joseph Fischer, über 100 Jahre später zog dann John Degenkolb 2015 nach. | QUIZ: Kennst Du die Top 3 von Paris-Roubaix seit 2010?

Degenkolbs Triumph auf Kopfsteinpflaster: Die Highlights von Paris-Roubaix 2015

Frauen-Rennen: Deignan gewinnt Premiere

Lisa Brennauer hat bei der historischen Frauen-Premiere des Rad-Klassikers Paris-Roubaix einen Erfolg für die Geschichtsbücher knapp verpasst. Die Bahn-Olympiasiegerin belegte beim Rennen über das legendäre Kopfsteinpflaster Nordfrankreichs am Samstag den vierten Rang. 125 Jahre nach der Roubaix-Premiere der Männer im Jahr 1896 ging der Sieg nach 116,4 km an Elizabeth Deignan. | Zum Rennbericht

Sensationelles Solo: Deignan gewinnt Roubaix-Premiere der Frauen

Paris - Roubaix: Politt mit Chancen - Degenkolb-Start ungewiss

Beim Klassiker am Sonntag rechnet sich Nils Politt derweil Chancen aus, während John Degenkolb nach seinem Sturz bei der WM um den Start kämpft. | Zum Artikel

Boonen verpasst Rekordsieg, Oldie triumphiert: Die Highlights von Paris-Roubaix 2016

Paris - Roubaix: Erstmals seit 2002 nasse Verhältnisse?

2002 regnete es letztmals in der “Hölle des Nordens.“ Nasse Verhältnisse könnten vor allem für die Cross-Spezialisten ein Vorteil werden. | Zum Artikel

Paris - Roubaix: Brennauer in Vorfreude auf Frauen-Premiere

Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer fiebert der Erstausgabe des Klassikers Paris-Roubaix für Frauen entgegen. | Zum Artikel

Premiere bei Paris-Roubaix: So sieht die Strecke des Frauen-Rennens aus

