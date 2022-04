Radsport

Paris - Roubaix - Elisa Longo Borghinis Triumphfahrt im Velodrom: "Das kann sie jetzt genießen"

Elisa Longo Borghini (Trek - Segafredo) erreicht bei der zweiten Auflage des Klassikers Paris-Roubaix alleine das legendäre Velodrome in Roubaix und kann ihren Triumph somit richtig genießen. Wie bei der Premiere im vergangenen Oktober geht der Sieg in der "Hölle des Nordens" somit an eine Solistin. Ihre Einfahrt ins Velodrom und die letzten Meter auf der Radrennbahn im Video.

00:01:17, vor 2 Stunden