Dritter wurde der Spanier Jon Aberasturi vom Zweitdivisionär Caja Rural.

"Das Finale war heute ziemlich hektisch und es war schwierig, sich für den Sprint richtig zu positionieren. Am Ende hat es leider nicht für den Sieg gereicht. Meine Beine waren nicht schlecht, aber das erste Rennen ist auch immer eine gewisse Umstellung für den Körper“, kommentierte Ackermann sein Saisondebüt auf der Baleareninsel.“Optimal war das heute noch nicht, aber am Sonntag habe ich ja noch eine Chance hier auf Mallorca“, blickte der 25-Jährge schon auf den letzten Tag der Mallorca Challenge, der in Palma mit einer weiteren Sprintankunft enden dürfte.

Nicht unzufrieden war Sportdirektor André Schulze mit der Vorstellung seines Teams, das allerdings schon früh in der Verfolgung der Ausreißergruppe viel investieren musste. “Grundsätzlich hatten wir das Rennen gut unter Kontrolle. Mit der Gruppe vorne lief eigentlich alles nach Plan, allerdings waren die Fahrer an der Spitze im Finale stärker als erwartet. Wir mussten mit drei Mann im Feld fahren, damit waren wir im unmittelbaren Lead-out nicht mehr so stark vertreten wie geplant“, erklärte der ehemalige Sprintspezialist. “Die letzten Kilometer waren dann ziemlich chaotisch mit den ganzen Kurven, da hat wohl das Timing am Ende nicht ganz gepasst. Aber mit einem zweiten Rang in die Saison zu starten ist ja auch nicht das Schlechteste.“

Bei der Trofeo Serra de Tramuntana am Freitag werden die Kletterspezialisten zum Zug kommen. Dazu gehört auch der Tour-Vierte Emanuel Buchmann, der gemeinsam mit Ex-Weltmeister Alejandro Valverde zu den Favoriten gehört.

