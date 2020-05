Dreifacher Weltmeister ist Peter Sagan bereits, dazu Rekordgewinner des Grünen Trikots bei der Tour de France. Doch Siege allein reizen den Slowenen nicht mehr, er will die Fans mit seinen Auftritten begeistern. Emotionen treiben ihn an, die Art und Weise, wie er seine Rennen gestaltet ist ihm wichtiger als nur als Erster über der Ziellinie zu gehen. Der Superstar im Exklusiv-Interview.

Wie geht es Ihnen in der aktuellen Lage?

Peter Sagan: Mir geht es gut. Ich versuche immer, das Beste aus einer Situation zu machen. Ich kann jetzt hier in Monaco viel Zeit mit meinem Sohn Marlon verbringen, kann ihn jeden Tag sehen: Das macht mich sehr glücklich.

Und wie sieht es mit Ihrer Form aus derzeit?

Sagan: Ich bin auf dem Niveau, das ich sonst im November habe. Ich muss erst wieder an den Grundlagen arbeiten. Es macht keinen Sinn, jetzt in Topform zu sein, die brauchen wir später, wenn es wieder losgeht.

Ihr Teamchef Ralph Denk meinte, zur Not würde man eben bis Weihnachten fahren …

Sagan: Wir haben jetzt eine lange Pause. Wenn wir bis Weihnachten fahren sollen, ist das okay für mich und ich ruhe mich jetzt aus.

Was macht Ihr Team Bora-hansgrohe so besonders?

Sagan: Ich wollte mich immer weiterentwickeln und genau das hat das Team auch getan. Bei Bora wird einem mit großem Respekt begegnet und die Mannschaft sorgt dafür, dass die bestmögliche Unterstützung bekomme, um meine Ziele zu erreichen. Ich bin sehr glücklich in diesem Team und für das Vertrauen sehr dankbar, das man mir gibt!

Der Slogan des Teams ist 'Band of Brothers' – wenn sie eine echte Musikband wären, welche Rolle hätten Sie dann?

Sagan: Mit meinem Charakter müsste ich der Sänger sein!

Am Mannschaftsbus von Bora läuft oft laut Musik …

Sagan: Wir haben eine Team-Playlist mit unseren Lieblingssongs, die ist sehr gemischt. Bei mir geht es oft Richtung Punkrock. Musik am Teambus ist etwas ziemlich Neues für den Radsport, aber mir gefällt es!

Eurosport zeigt am Samstag mehrere ihrer größten Rennen, welche sind für Sie selbst besonders wichtig gewesen?

Sagan: Für mich haben die drei WM-Titel eine Sonderstellung, jeder davon war ein besonderer Sieg. Dazu kommen die Erfolge bei Paris-Roubaix, der Flandernrundfahrt und bei der Tour de France.

Welche Erinnerungen haben Sie an den Triumph bei Paris-Roubaix?

Sagan: Das war ein verrückter Tag. Ich bin das Rennen schon oft gefahren und habe dort schon viel erlebt. Es können jede Menge unvorhersehbare Dinge passieren und man muss die ganze Zeit die Ruhe bewahren. Ich konnte mich zur Spitzengruppe nach vorne kämpfen und dann kam es zu der berühmten Szene mit dem Inbusschlüssel. Am Ende konnte ich gewinnen und es ist eine wunderbare Erinnerung.

Sie haben in Ihrer Autobiographie geschrieben, dass Sie nicht wissen, ob Sie lieber ein episches Rennen verlieren oder ein langweiliges gewinnen. Kennen Sie heute die Antwort darauf?

Sagan: Ehrlich gesagt nein. Manchmal muss man breit sein, ein Rennen auch zu verlieren, wenn man versucht, etwas Besonderes zu zeigen. Das macht es emotionaler für die Leute, so wird es eine Show. Ich denke, ich könnte noch mehr gewinnen, aber ich möchte mit Stil siegen. In meinem Stil.

Wie sehen Ihre Pläne für Olympia aus, gibt es nun wieder eine Chance, dass Sie in Tokio wie in Rio 2016 im Mountainbike-Rennen antreten?

Sagan: Wir werden sehen, das hat noch Zeit. Rio war eine tolle Erfahrung, eine schöne Rückkehr zum Mountainbiken. Aber es ist schwer, sich innerhalb von nur einem Monat auf ein Mountainbike-Rennen vorzubereiten, besonders wenn man wie ich fast zehn Jahre kaum mehr gemacht hat. Die Disziplin hat sich sehr verändert und ich bin zwar im Training auf dem Mountainbike unterwegs, aber Rennen sind nochmal eine ganz andere Sache. Ich nehme Olympia sehr ernst und es müsste ausreichend Zeit da sein, um sich gut darauf vorzubereiten.

Sehen Sie sich auch nach dem Ende Ihrer aktiven Karriere noch im Radsport, etwa als Sportlicher Leiter?

Sagan: Noch denke ich nicht über mein Karriereende nach. Als Sportdirektor sehe ich mich eher nicht – bei den endlosen Stunden, die man da im Auto sitzen muss … Ich weiß nicht, ob das eine gute Aufgabe für mich wäre, die ganze Organisation und Planung, die dieser Job bedeutet. Mir ist es in jedem Fall wichtig, dann mehr Zeit mit meiner Familie, meinem Sohn zu verbringen: Das was ich jetzt oft nicht kann.

Wie kann der Radsport für den Nachwuchs eine größere Stellung neben Sportarten wie Fußball bekommen?

Sagan: In meinem Land war die Situation auch so, ich hatte nie gedacht, dass ich es bis zum Profi würde schaffen können. Ich muss da meiner ganze Familie für ihre Unterstützung danken. Nie werde ich die Geduld meines Vaters vergessen, der mich zu Rennen in ganz Europa begleitete. Denn in der Slowakei gab es keine echte Konkurrenz, während man im Ausland viel mehr über den Radsport lernen konnte. Als ich älter wurde, unterstütze mich der Verband, ich wurde Weltmeister im Mountainbike und Vizeweltmeister im Cross. Ich war auch zu einem Test beim Team QuickStep, aber daraus ergab sich nichts. Es war ein langer Weg, bis ich vom Radsport leben konnte – jetzt habe ich es geschafft. Deshalb versuche ich jetzt, mit meiner Peter Sagan Academy in der Slowakei zu helfen, da machen viele Kinder mit.

