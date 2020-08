Der zweimalige Tour-Etappensieger sieht in Sachen Gesamtsieg den ehemaligen Skispringer Primoz Roglic vorne. "Wenn alles nach Plan läuft, sehe ich kaum einen Weg, ihn in seiner derzeitigen Form zu schlagen. Er steht für mich als Favorit eine kleine Stufe über seinen Konkurrenten", so Voigt.