Auftaktsieger Kooij fuhr als Vierter über den Zielstrich, gefolgt von Sam Bennett (Bora – hansgrohe), Arnaud Démare (Groupama – FDJ) und Elia Viviani (Ineos Grenadiers). Mit Max Kanter (Movistar) auf Platz acht konnte sich ein zweiter Deutscher in den Top Ten platzieren.

Auf der 2. Etappe der Polen-Rundfahrt dauerte es lange, bis sich eine Ausreißergruppe bilden konnte. Nach gut 25 Kilometern ließ das Feld Jasper De Buyst (Lotto Soudal), Jonas Abrahamsen (Uno-X) sowie die beiden polnischen Nationalfahrer Piotr Brozyna und Patryk Stosz ziehen und gewährte dem Quartett fast sieben Minuten Vorsprung.

Nach etwa 80 Kilometern kam auch in das Peloton richtig Schwung, da es auf die Windkante ging und das Feld zwischenzeitlich in mehrere Teile zerfiel. Allerdings beruhigte sich die Situation schnell wieder.

An der Spitze holte sich derweil Abrahamsen den einzigen Bergpunkt am Michalow-Kolonia-Anstieg nach 90 Kilometern und baute damit seine Führung in der Sonderwertung aus. Beim nächsten Anstieg kurz darauf war es Fluchtgefährte Brozyna, der sich den einzigen Bergpunkt sicherte.

Thijssen überrascht im Sprint

Den Zwischensprint 38 Kilometer vor dem Ziel schnappte sich wieder Abrahamsen, der zu diesem Zeitpunkt auch virtueller Gesamtführender der Rundfahrt war. Da der Vorsprung auf das Feld zu diesem Zeitpunkt aber nur noch zwei Minuten betrug, war klar, dass De Buyst und Co keine Chance auf den Tagessieg haben würden.

So entschlossen sich Abrahamsen und Stosz auch, auf das Feld zu warten. Das gleiche tat kurz darauf auch Brozyna, so dass 20 Kilometer vor dem Ziel nur noch De Buyst mit einer Minute Vorsprung in Führung lag. Doch auch der Belgier war 1500 Meter vor dem Ziel gestellt, so dass es wie am Vortag zu einer Sprintentscheidung kam, die auch sein Teamkollege Roger Kluge mit einem Vorstoß nicht verhindern konnte. Den Sieg sicherte sich etwas überraschend Thijssen.

