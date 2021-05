Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt.

Die Einzelzeitfahren werden außerhalb Münchens im nordwestlich gelegenen Fürstenfeldbruck stattfinden und entsprechend auf weitgehend flachen Strecken ausgetragen. Start und Ziel befinden sich dort am Zisterzienserkloster.

Von dort geht es zunächst nach Biburg und Schöngeising sowie dann nach Landsberied und Jesenwang. Die 24 Kilometer lange Zeitfahrrunde beinhaltet 180 Höhenmeter.

Hügeliger wird es in den Straßenrennen. Das der Frauen ist 128 Kilometer lang und beginnt in Landsberg am Lech. Von dort geht es über die sogenannte Romantische Straße am Ammersee und dem Starnberger See vorbei nach Wolfratshausen und über den Wolfratshauser Berg nach München. 690 Höhenmeter sind zu bewältigen, bevor nach 98 Kilometern am Friedensengel an der Isar der Innenstadtrundkurs erreicht wird.

Hügeliger Auftakt, flaches Finale in Münchens Zentrum

Zunächst geht es einmal um den Friedensengel herum, was eine kurze, knackige Rampe bedeutet. Dann führt die Innenstadtrunde über die Prinzregentenstraße und die Ludwigstraße zum Siegestor und weiter zur Theresienwiese. Nach der Passage der Bavaria geht es zurück in die Innenstadt und zum Siegestor sowie schließlich wieder auf die Ludwigstraße und zum Odeonsplatz. Die Frauen absolvieren zwei Runden in der Stadt, die Männer fünf.

Für sie beginnt das EM-Straßenrennen 2022 in Murnau am Staffelsee. Von dort geht es über den Kesselberg und den Walchensee durch die Jachenau nach Lenggries, Bad Tölz, Geretsried und Eurasburg nach Münsing und schließlich über die Olympiastraße nach München hinein.

Auf den ersten 139 Kilometern vor dem Erreichen des Rundkurses sind somit 1.050 Höhenmeter zu bewältigen. Insgesamt kommen die Männer auf 208 Kilometer.

European Championships 2022 in München mit insgesamt 158 Medaillenentscheidungen

Neun Sportarten tragen vom 11. bis 21. August 2022 in München ihre Europameisterschaften aus. Insgesamt gibt es dabei – durch die Integration zahlreicher Unterdisziplinen der Sportarten – 158 Medaillenentscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Allein im Radsport werden 30 Titel ausgefochten: 22 im Bahnradsport, je zwei im Mountainbike Cross-Country und BMX Freestyle und vier auf der Straße.

