"Wir haben uns ja schon in der Vergangenheit vereinzelt auch abseits der Straße präsentiert, mit der Verpflichtung von Victor gehen wir dieses Thema aber nun strategisch an", sagte Teamchef Ralph Denk: "In unserem Sport wird es immer wichtiger, auf unterschiedlichen Terrains präsent zu sein. Vom Fahrertyp her kann ich mir gut vorstellen, dass ihm der eine oder andere Halbklassiker im Frühjahr gut liegen müsste."

Wie der Franzose ankündigte, ist das Olympische Mountainbike-Wettbewerb in Paris 2024 sein großes Ziel.

Ad

"Es ist geplant, dass er weiterhin im MTB-Weltcup unterwegs ist, zudem wird er aber auch ein abgespecktes Rennprogramm auf der Straße absolvieren", so Denk.

Tour de France Leichter Optimismus: Tour-Strecke spielt Bora in die Karten UPDATE 28/10/2022 UM 08:38 UHR

"Ich bin überglücklich, dass ich diese Chance bei Bora bekomme. Ich habe zwar schon in diesem Jahr Erfahrungen auf der Straße sammeln können, aber mit einem Top-Team ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ich möchte mich in jedem Fall auf der Straße weiterentwickeln und dort eine Stütze für das Team werden. Mein großer Traum ist aber das olympische MTB-Rennen 2024 in Paris. Das Schöne ist, dass ich mit Bora und Specialized für jedes Terrain ein perfektes Set-up habe" sagte Koretzky.

Koretzky stand zuletzt beim Team französischen B&B Hotels-KTM unter Vertrag, das aktuell vor dem Aus steht.

Das könnte Dich auch interessieren: Tour 2023: Alle 21 Etappen und Berg-Profile in der Übersicht

Wetter-Wahnsinn: Die 5 wildesten Rennszenen aus Tour, Giro & Co

(SID)

Giro d'Italia Giro-Strecke: Titelverteidiger Hindley über den Kurs 2023 UPDATE 19/10/2022 UM 07:40 UHR