Der Belgier machte eine Ausfahrt über gut 70 km in seiner Heimatregion: "Das Wetter war nicht gerade toll, aber ich habe jeden Augenblick genossen. Ich habe diesen Schritt erst nach einem Gespräch mit den Teamärzten gewagt. So kam es, dass ich just an dem Tag zurückkehrte, an dem ich mit dem Wolfsrudel beim Start des Giro d'Italia in Palermo hätte sein sollen."