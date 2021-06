Radsport

Remi Cavagna macht Titel in Frankreichs Straßenrennen perfekt - Solo zum Triumph

Remi Cavagna (Deceuninck – Quick-Step) hat in seiner Heimat einen Solosieg gefeiert. Nach der Mammutdistanz von 243 Kilometern hatte er in Epinal knapp eine Minute Vorsprung auf die erste Verfolgergruppe, die von Rudy Molard (Groupama – FDJ) ins Ziel geführt wurde. Rang drei ging an Damien Touzé (AG2R Citroen). Das Finale des Rennens hier im Video!

00:04:29, vor 14 Stunden