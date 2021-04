Radsport

Tour de Romandie: Team Ineos schockt das Feld - Highlights zum Einzelzeitfahren

Mit einem Dreifachsieg endete für Ineos Grenadiers der Prolog zur Tour der Romandie ab. Rohan Dennis war in Oron am Genfer See im Zeitfahren über nur vier Kilometer deutliche neun Sekunden schneller als seine Teamkollegen Geraint Thomas und Richie Porte.

