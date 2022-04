Radsport

Tour de Romandie: Highlights vom Prolog in Lausanne - Ineos und Bora glänzen beim Zeitfahr-Auftakt in der Schweiz

Bora und Ineos glänzen beim Zeitfahr-Auftakt in der Schweiz: Die Highlights vom Prolog der Tour de Romandie in Lausanne. Mit Felix Großschartner und Maximilian Schachmann barchte das deutsche Team gleich zwei Fahrer in die Top 5 beim Kampf gegen die Uhr. Den Tagessieg aber holte sich Ethan Hayter vom Ineos-Rennstall.

00:03:20, vor 21 Minuten