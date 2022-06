Drei Kilometer vor Schluss kam es mitten im Hauptfeld zum Massensturz, in den auch Mark Cavendish (Quick-Step - Alpha Vinyl) verwickelt wurde, so dass der Brite nicht in den Sprint eingreifen konnte. Immerhin schien er aber unverletzt geblieben zu sein.

Bis 19 Kilometer vor Schluss konnte sich ein Ausreißerduo mit Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen - Baloise) und Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB) an der Spitze behaupten, doch die Sprinterteams hatten alles unter Kontrolle und stellten das Duo frühzeitig.

An der Verfolgung beteiligt war auch Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Er arbeitete im Rennverlauf viel für den kolumbianischen Sprinter Fernando Gaviria und ließ dann knapp zehn Kilometer vor Schluss abreißen.

(SID)

