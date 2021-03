Publiziert 28/03/2021 Am 17:01 GMT

In einer Antwort hieß es von Seiten der UCI: "Alle Informationen wurden an die Anti-Doping-Agentur ITA weitergeleitet, die die Angelegenheit weiter untersuchen wird."

Seit dieser Saison liegt die Anti-Doping-Politik der UCI vollständig in den Händen der ITA (International Testing Agency), die diese Aufgabe von der bisher verantwortlichen CADF (Cycling Anti-Doping Foundation) übernommen hat.

Celaya arbeitete als Sportarzt für die Teams Motorola, US Postal, Discovery Channel, Astana und RadioShack. 2014 wurde er wegen seiner Verstrickung in das Dopingsystem um Lance Armstrong und dessen Team-Manager Johan Bruyneel bei US Postal und Discovery Channel zunächst für acht Jahre suspendiert.

Vier Jahre später wurde diese Strafe in eine lebenslange Sperre umgewandelt.

