Radsport

Ruta del Sol: Greipel im Siegerinterview nach dem Triumph in Andalusien

André Greipel im Siegerinterview nach dem Triumph in Andalusien: der Sprintstar lobt sein Team Israel Start-Up Nation, das mit allen Fahrern und besonders Rick Zabel und Daryl Impey in der Sprintvorbereitung hervorragend gearbeitet habe und so den Erfolg überhaupt erst ermöglicht habe.

00:01:27, vor einer Stunde