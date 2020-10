Seit einem Wechsel zu Bora-hansgrohe 2017 fiel die Erfolgsbilanz des Slowaken Jahr für Jahr schmaler aus: Zwölf Siegen in seiner Debütsaison im Raublinger Rennstall folgten noch acht im Jahr darauf und vier in 2019.

In dieser, von der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison, jagte Sagan bis zur 10. Etappe der Italien-Rundfahrt einem Sieg hinterher. Bei der Tour de France waren zwei dritte Plätze die beste Ausbeute, zudem musste sich der siebenmalige Gewinner des Grünen Trikots im Kampf um die Punktewertung deutlich dem Iren Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) geschlagen geben. Allerdings zeigte schon bei der Tor Sagans Formkurve nach oben, was er mit drei zweiten Plätzen an den ersten neun Tagen der Italien-Rundfahrt bestätigte.