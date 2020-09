Tour de France Drama bei Bergankunft: Deutsches Duo knapp geschlagen VOR 5 STUNDEN

Lennard Kämna (Bora - hansgrohe / Etappenzweiter): "Ich wollte Martinez abschütteln, weil ich wusste, dass er im Sprint schnell ist. Aber er war heute einfach sehr stark und am Ende der Bessere. Im Sprint habe ich gut beschleunigt, aber dann stand ich still. Im Tal vor dem Schlussanstieg konnte ich lange Zeit Kraft sparen hinter Martinez, das war ideal. Ich habe mich gut gefühlt und am letzten Berg einige Male attackiert, aber er blieb immer dran. Ich hätte diese tolle Leistung von uns gerne mit einem Sieg belohnt, aber es hat nicht gereicht. Da kann ich nichts mehr dran ändern, es ist, was es ist. Aber ich werde es sicherlich wieder versuchen. Ich wusste, dass ich ganz gut in Form bin, vielleicht kann ich an einem anderen Tag gewinnen. Aber ich hätte es natürlich am Ende gerne abgeschossen."

Maximilian Schachmann (Bora - hansgrohe / Etappendritter): "Für mich war der Tag am Ende 1,3 Kilometer zu lang. Ich wusste schon, dass mir der letzte Berg nicht so liegt, darum habe ich früh attackiert, um meinen Rhythmus fahren zu können. Zwischendrin dachte ich mal, dass es reichen könnte. Wir haben aber mit unseren gegebenen Möglichkeiten das Beste rausgeholt. Wir sind sehr präsent und stark gefahren. In einer Gruppe mit Martinez und Alaphilippe, extrem spritzigen Leute, da wusste ich, ich brauche nicht auf den letzten Anstieg warten."

"Also habe ich mich am vorletzten Anstieg auf und davon gemacht und dachte, ich mache das in Zeitfahrmanier. Um möglich mit einer Minute Vorsprung in den Berg reinzufahren, aber Martinez war sau stark, fährt da schon ein bisschen zu viel Zeit zu und holt mich ein. Er ist stark gefahren, Lennard ebenso. Wir hatten besprochen, dass Lennard es von hinten versucht, aber er konnte Martinez nicht abschütteln. Es wäre schön gewesen, wenn wir den Sieg eingefahren hätten, aber die Tour ist noch nicht vorbei. Ich fühle mich langsam immer besser, die Form kommt zurück. Jetzt muss ich aber erst einmal zwei oder drei Tage rausnehmen, um dann in der dritten Woche wieder angreifen zu können."

Enrico Poitschke (Sportlicher Leiter Team Bora): "Der Start der Etappe war brutal. Es war ein extrem schnelles Rennen und alle haben einen guten Job gemacht, damit wir nach 50 Kilometern Max und Lennard in der Gruppe hatten. Wir wollten dann mit Max früh attackieren und es hat alles perfekt geklappt. Max war vorne und Lennard mit Martinez auf der Verfolgung. Die Jungs sind ein großartiges Rennen gefahren und haben alles richtig gemacht. Das war eine tolle Show auf den letzten 35km. Am Ende war Martinez einfach besser, dazu kann man nur gratulieren. Aber wir werden weiter um einen Etappensieg kämpfen, alles geben, und versuchen den Zuschauern auch weiterhin eine tolle Show zu liefern."

Daniel Martinez (EF Pro Cycling / Etappensieger:) "Für mich ein ganz besonderer Tag heute. Ich habe mich den ganzen Tag über sehr gut gefühlt. Der Sturz am Anfang der Tour hat meine Frankreich-Rundfahrt ganz schön durcheinander gewirbelt. Trotz allem wusste ich, dass ich in einer guten Verfassung bin und habe nicht aufgegeben. Das hat den Sieg erst möglich gemacht. Ich dachte, auf der letzten Abfahrt würde ich mehr Zeit auf Schachmann verlieren und habe zunächst nur an Rang zwei gedacht. Aber das Ziel war oben am Berg. Als wir Schachmann gestellt hatten, ging es nur noch gegen Kämna. Ich war wirklich am Anschlag, aber am Ende hat es geklappt."

Primoz Roglic (Jumbo - Visma / Gelbes Trikot): "Den letzten Anstieg bin ich zuvor noch nie hochgefahren. Der war ja richtig steil! Ich habe von unten nach oben geschaut und dachte: da muss ich hoch? Es war hart, aber auch ein schöner Tag. Ich bin happy. Jedes Mal, wenn ich Zeit rausfahren kann, dann ist das gut für mich. Ich wusste, dass Pogacar richtig stark sein würde, ich bin nicht wirklich überrascht, ich freue mich für ihn."

