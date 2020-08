Der leidgeprüfte Maximilian Schachmann befürchtet "ein Gemetzel", Tony Martin hält Stürze für eine "größere Gefahr" als Corona, und die Fahrergewerkschaft schlägt wegen einer möglicherweise halsbrecherischen Abfahrt Alarm: Die Tour de France hat neben dem Virus eine zweite Sicherheitsbaustelle. Nach schlimmen Crashs seit dem Restart sind die Profis alarmiert - und appellieren vor dem Start in Nizza am Samstag an die Vernunft ihrer Kollegen.