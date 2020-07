Am 19. Juli soll die Maschine abheben, die Toursieger Egan Bernal (Ineos), Nairo Quintana (Arkea-Samsic), Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) und viele weitere kolumbianische Sportler nach Europa fliegen soll. "Wir sind bereit! Am 19. Juli geht der kolumbianische Sportflug", sagte Sportminister Ernesto Lucena gegenüber Radio Caracol.

"Es gibt Platz für 200 Personen. Derzeit sind 170 Athleten aus verschiedenen Disziplinen registriert wie Taekwando, Tennis, Radfahren oder Fußball. Viele Athleten müssen nach Spanien zurückkehren.“

Allerdings hat die Europäische Union am Dienstag im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eine Liste mit Ländern veröffentlicht, deren Bürger ab dem 1. Juli in die EU-Mitgliedsstaaten einreisen dürfen. Darauf fehlen unter anderem die USA, Brasilien, Russland und auch Kolumbien. Möglicherweise wird es Ausnahmegenehmigungen geben, damit auch Radprofis in Europa ihrem Job nachgehen können.

Tour de France Mit Froome und Bernal: Virtuelle Tour de France im Juli 29/06/2020 AM 14:19

