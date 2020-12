Chef-Coach Rudi Kemna umriss die Ziele für die neue Saison. "Wir wollen uns weiterentwickeln. Bei den Frauen ist das Ziel, an der Spitze zu bleiben, bei den Männern werden wir mit der Klassiker-Gruppe weiterarbeiten, die in diesem Jahr so erfolgreich war. Wir werden auch den Fokus auf den Sprint und das Lead Out legen und wir wollen unsere GC-Fahrer weiterentwickeln. In den Grand Tours werden wir wieder auf Etappenjagd gehen."