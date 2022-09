Dabei rang er den Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma) und Andrea Bagioli (Italien/Quick-Step Alpha Vinyl) nieder.

Bester Deutscher auf dem Stadtkurs in Montreal war am Sonntag Georg Zimmermann (Augsburg/Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) auf Platz 15.

Ad

Pogacar hatte sich bei der Tour dem Dänen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) im Gesamtklassement geschlagen geben müssen. Im Anschluss ließ der 23 Jahre alte Ausnahmefahrer die Vuelta aus, um sich auf Eintages-Klassiker und die Weltmeisterschaft in Wollongong (18. bis 25. September) zu konzentrieren. Die Entscheidung im Straßenrennen der Männer findet am Schlusstag statt.

Cyclassics Hamburg Famoser Haller übersprintet van Aert: Das Finale der Cyclassics UPDATE 21/08/2022 UM 14:46 UHR

Das erste Rennen des Grand Prix Cycliste in Quebec hatte am Freitag der Franzose Benoit Cosnefroy (AG2R Citröen) für sich entschieden. 2020 und 2021 waren die beiden Eintagesrennen in Kanada wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Evenepoel gewinnt Spanien-Rundfahrt - Überraschungssieger in Madrid

(SID)

Highlights: Evenepoel feiert den Gesamtsieg in Madrid

Cyclassics Hamburg Sieg gegen van Aert: Haller triumphiert für Bora in Hamburg UPDATE 21/08/2022 UM 14:26 UHR