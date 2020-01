Team Alpecin-Fenix um van der Poel präsentiert

Erst gestern wurde die Öffentlichkeit offiziell über das bevorstehende Engagement des deutschen Shampoo-Herstellers Alpecin unterrichtet, der in den vergangenen beiden Jahren den nun aufgelöste Katusha-Rennstall unterstützte. Dazu kommt das italienische Nanotechnologie-Unternehmen Fenix, das sich auf die Versiegelung von Inneneinrichtungen spezialisiert hat.

Die Koblenzer Radschmiede Canyon bleibt als Co-Sponsor an Bord des von den Niederländern Philip und Christoph Roodhooft geleiteten Teams, das über 27 Fahrer und eine ProContinental-Lizenz verfügen wird. Die Fahrer werden in dunkelblauen Trikots mit dem rot-unterlegten Alpecin-Schriftzug unterwegs sein.

“Wir kamen als Underdog und niemand hat in den Rennen auf uns geachtet. Jetzt sind wir stark genug, um die Rennen kontrollieren zu können“, sagte Christoph Roodhooft in Amsterdam und meinte damit vor allem die Klassiker, in denen man auf van der Poel setzt, der im vergangenen Jahr das Amstel Gold Race gewonnen hatte.

"Die Entwicklung des Teams und von Mathieu ging schneller als gedacht“, ergänzte Philip Roodhooft.

Vor allem für die Sprints und die großen Eintagesrennen hat Alpecin - Fenix deshalb auf dem Transfermarkt zugeschlagen und insgesamt 13 neue Fahrer verpflichtet, darunter auch die Italiener Sacha Modolo (EF Education First) und Kristian Sbaragli (Israel Cycling Academy), den Tschechen Petr Vakoc (Deceuninck - Quick-Step), den Briten Scott Thwaites (Vitus) und den Belgier Louis Vervaeke (Sunweb).

Während der Zweitdivisionär auf Wildcards für alle Klassiker hofft (offen sind noch Strade Bianche und Mailand - Sanremo), wird es 2020 noch nichts mit Starts beim Giro und der Tour. Die Teamleitung und van der Poel hoffen aber auf eine Einladung zur Vuelta a Espana, die in diesem Jahr im niederländischen Utrecht startet. "Das wäre natürlich ein großer Wunsch von mir", sagte der 24-jährige van der Poel am Freitag.

Der Cross-Weltmeister startete übrigens am Neujahrstag mit seinem Sieg beim GP Sven Nys wunschgemäß in die neue Saison, genauso die seine Teamkollegin Ceylin del Carmen Alvarado, die das Frauenrennen gewann, und Antoine Benoist, der in der U23 triumphierte. Dazu gewann der Deutsche Meister Meisen zwei Crossrennen in Luxemburg und in der Schweiz.

