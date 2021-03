Publiziert 10/03/2021 Am 15:23 GMT | Update 10/03/2021 Am 16:04 GMT

Nur sechs Minuten, nachdem sein Teamkollege Primoz Roglic (Jumbo-Visma) bei Paris-Nizza die erste Bergankunft für sich entschieden hatte, zog Wout Van Aert zum Auftakt des 56. Tirreno-Adriatico nach.

Der 26-jährige Belgier setzte sich auf der 1. Etappe über 156 Kilometer mit Start und Ziel in Lido di Camaiore im Sprint vor dem Australier Caleb Ewan (Lotto Soudal) durch und feierte ebenso wie Roglic seinen ersten Saisonsieg.

Dritter wurde der Kolumbianer Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) vor dem Italiener Andrea Vendrame (AG2R Citroen) und dem Slowenen Luka Mezgec (BikeExchange).

Als bester deutscher Profi belegte Max Kanter (DSM) Rang 12, eine Position vor dem Cottbuser landete der dreimalige Weltmeister Peter Sagan (Bora-hansgrohe), der bei seinem Renndebüt 2021 Elfter wurde.

Nach seinem ersten Sieg in diesem Jahr führt Van Aert, der am Samstag als Titelverteidiger bei Strade Bianche Vierter geworden war die Gesamtwertung mit vier Sekunden Vorsprung auf Ewan an. Mit sechs Sekunden Rückstand folgt Gaviria auf dem dritten Platz.

