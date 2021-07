Radsport

Tour de France 2021: Da staunen auch die Profis - Fan legt langen Wheelie neben dem Peloton hin

Während das Hauptfeld in der zweiten Rennstunde der 19. Tour de France-Etappe durchs flache Land rauscht, rückt auf einer Nationalstraße nebenan ein Fan in den Fokus: Der junge Mann ist auf seinem Mountainbike unterwegs und setzt zum Wheelie an - und hält ihn, und hält ihn, und hält ihn...

00:00:28, vor 42 Minuten