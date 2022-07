Radsport

Tour de France 2022 - Heftiger Highsider auf der 13. Etappe: Brillante Rettungsaktion in der Abfahrt

Das Peloton jagt die Ausreißergruppe in der letzten Rennstunde der 13. Etappe der Tour de France eine lange Abfahrt hinunter - und plötzlich kommt es zu einer heftigen Schrecksekunde: Einer der BikeExchange-Fahrer an der Spitze des Feldes rutscht in einer langen Rechtskurve weg, sein Rad bäumt sich auf und er fängt es gerade noch mit sehr viel Gefühl und großem technischen Können ab.

00:00:34, vor einer Stunde