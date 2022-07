"Heute kam echt viel zusammen, schlimmer kann es nicht sein. Erst stürzen sie vor mir und ich rausche rein. Dann fahre ich im Eifer des Gefechts zu schnell los und kriege einen Verpflegungsbeutel ins Gesicht", schilderte Pinot sein Pech in eigenen Worten.

Doch für Pinot waren die beiden Schreckmomente an der letzten Bergwertung des Tages nur ein Teil seiner immerwährenden Pechsträhne.

Seitdem er bei der Tour 2019 verletzt aufgeben musste, als er gerade zu den Allerbesten am Berg zählte und für manche nach den Pyrenäen sogar der Top-Favorit war, holten ihn körperliche Probleme immer wieder ein.

Dieses Jahr wollte er daher nur den Edelhelfer für David Gaudu bei der Tour geben. Im Juni zeigte sich Pinot dann stark wie lange nicht, gewann eine Bergankunft der Tour de Suisse in Malbun.

Van Aerts nächster Coup, Pinot im Pech - und ein verhängnisvoller Massensturz

Corona bremst Pinot vor der Tour aus

Doch direkt danach schlug das Pech wieder zu. Pinot erkrankte an Corona und fand nur schwer in die Frankreich-Rundfahrt. Das tat besonders am Freitag weh, als es an seinen Hausberg ging, an dem er gerne geglänzt hätte: die Planche des Belles Filles.

"Jetzt kann ich es kaum erwarten, in die Alpen zu kommen und hoffentlich meine Form wiederzufinden", sagte er nach dem Doppel-Pech vom Samstag. "Andere Fahrer, die zur selben Zeit wie ich kurz vor der Tour an Corona erkrankt waren, fühlen sich auch nicht top und das beruhigt mich etwas."

Nach acht Etappen ist Pinot 33. im Gesamtklassement und hat 10:09 Minuten Rückstand aufs Gelbe Trikot. Mannschaftskapitän David Gaudu aber ist als Fünfter (+ 1:35 Minuten) voll im Rennen.

