Die Hauptdarsteller der 16. Etappe bei der Tour de France waren mit Sicherheit Sieger Hugo Houle (Israel - Premier Tech) und das sich um Gelb duellierende Duo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) und Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma).

Doch aus deutscher Sicht rückte natürlich auch Simon Geschke (Cofidis) im Bergtrikot wieder in den Fokus, weil er seinen Vorsprung ausbaute.

Und dann war da noch eine etwas kuriose Szene am Zwischensprint in der Spitzengruppe: Erst sah es aus, als könne Wout Van Aert (Jumbo - Visma) im Grünen Trikot wie aus den letzten Tagen gewohnt kampflos die Punkte einstreichen.

Doch dann sprintete Nils Eekhoff (Team DSM) noch vorbei und schnappte ihm Platz eins und die 1.500 Euro Preisgeld weg - sein Rennstall hat bislang kaum Prämien bei dieser Tour ergattert. Van Aert reagierte wenig amüsiert und suchte danach Körperkontakt.

Hier sind die Reaktionen der Protagonisten nach Etappe 16:

Wout Van Aert (Jumbo - Visma / Grünes Trikot - zum Vorfall am Zwischensprint): "Jeder hat das Recht, zu sprinten. Ich habe Nils aber schon gesagt, dass ich es sehr geschätzt hätte, wenn er einen Kilometer vorher gesagt hätte: 'Komm, lass uns sprinten'. Dann hätten wir das gerne machen können. So hat er sein Rad vor mich geworfen und das fand ich etwas kindisch. Ich glaube, sie wollen ihre Kasse etwas aufbessern bei DSM."

Simon Geschke (Cofidis / Etappenachter + Bergtrikot): "Ich hoffe, dass ich für den heutigen Tag morgen nicht bezahlen werde. Es war ein großes Investment. Da bin ich froh, dass es sich gelohnt hat, nicht so wie in Mende, wo ich den ganzen Tag viel Kraft investiert habe für drei Punkte am Ende. Heute waren es zum Glück ein paar mehr. Es war jetzt noch kein Riesenschritt Richtung Paris, aber es war ein wichtiger Schritt, ein kleines Statement zu setzen und die Führung auszubauen."

Hugo Houle (Israel - Premier Tech/ Etappensieger): "In meiner Karriere habe ich noch nie ein Rennen gewonnen. Ich denke, hier ist ein guter Ort für den ersten Sieg. Als ich attackierte, wollte ich damit eigentlich Michael Woods helfen. Aber als ich gesehen habe, dass sie mich fahren lassen, bin ich All-In gegangen. Am steilen Anstieg habe ich gelitten. Ich wusste, dass 30 Sekunden reichen könnten. Es war knapp, aber in der technischen Sektion der Abfahrt habe ich Zeit gutgemacht. Als sie mir einen Vorsprung von einer Minute angezeigt haben, dachte ich: Unglaublich, ich werde es schaffen! Ich hatte aber ein wenig Angst, da ich am Ende keine Verpflegung mehr hatte und Krämpfe bekam."

Zakkari Dempster (Sportdirektor Israel - Premier Tech): "Ich bin sprachlos, wie die Jungs heute gefahren sind. Wir haben in der Besprechung vor der Etappe gesagt, dass wir mehr wollen als nur den Etappensieg von Simon Clarke. Wir wollten heute das Heft in die Hand nehmen. Was daraus dann geworden ist, das ist unglaublich. Wir hatten keinen guten Start in die Saison, aber für die Tour waren wir gut vorbereitet, hatten klare Ziele. Das dann aber so umzusetzen, das ist etwas völlig anderes."

Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma / Gelbes Trikot): "Tadej Pogacar hat am Ende ein paar gute Attacken lanciert, das hatte ich auch erwartet. Wir haben als Team einen guten Job gemacht. Wir hatten zwei Fahrer vorne, die im richtigen Moment zurückgekommen sind. Alles ist heute perfekt aufgegangen für uns, darum bin ich immer noch in Gelb und habe immer noch denselben Vorsprung. Darüber bin ich natürlich superglücklich."

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates / Weißes Trikot + Gesamtzweiter): "Ich werde es weiter probieren, vielleicht kann ich noch Zeit gutmachen. Das Malheur von Majka hat unsere Taktik etwas geändert. Er hätte noch das Tempo hochhalten sollen, aber man kann nichts gegen einen Defekt machen. Dann ist Kuss sehr stark gefahren und Vingegaard auch. Dazu hatten sie noch Van Aert ganz vorne. Morgen und übermorgen wird es nochmal interessant werden."

Aleksandr Vlasov (Bora - hansgrohe / Etappensechster): "Ich denke, ich habe nichts mehr zu verlieren, also kann ich auch etwas ins Risiko eingehen. Wir haben uns entschieden, in die Gruppe zu gehen. Ich denke, das war eine gute Entscheidung. Ich fühle mich schon besser nach meinem Sturz, es ist aber noch nicht perfekt."

Romain Bardet (DSM / auf Rang neun zurückgefallen): "Ich hatte heute irgendwie kaum Kraft. Immer wenn ich beschleunigen wollte, hatte ich Probleme. Es war ein harter Tag, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ob es die Hitze war, das weiß ich nicht, ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Ich muss mich jetzt erst einmal erholen und hoffe, dass ich mich dann besser fühle."

