Lisa Brennauer meisterte die erste Prüfung vor dem Saison-Highlight mit Bravour. Während sich die anderen deutschen Fahrerinnen in Höhentrainingslagern oder beim Giro d'Italia auf die ersehnte Rückkehr der Tour de France der Frauen vorbereiteten, büffelte die Berufssoldatin in ihrer Heimat in Kempten im Allgäu fleißig für die berufliche Zukunft abseits des Radsports - mit Erfolg.

Mit dem Abschluss als Kauffrau für Büro-Management im Gepäck will die frühere Zeitfahr-Weltmeisterin und Bahnrad-Olympiasiegerin bei der achttägigen Radsport-Party in Frankreich angreifen - das Wunschziel vor dem Start am Sonntag ist klar. "Natürlich ist es ein riesiger Traum, eine Etappe bei der Tour zu gewinnen", sagte Brennauer dem "SID": "Ich werde mich auf den Anfang der Tour konzentrieren. Da sind fünf Etappen, auf denen man viel erreichen kann."

Ad

13 lange Jahre hatten die 33-Jährige, ihre Teamkolleginnen und Kontrahentinnen im Schatten ihrer männlichen Kollegen auf das Comeback der Großen Schleife der Frauen warten müssen.

Radsport Drei Dinge, die auffielen: Giganten lassen Geschke keine Chance VOR 14 STUNDEN

Die Erweiterung des Eintagesrennens, das von 2014 bis zum vergangenen Jahr im Rahmen der Tour ausgetragen wurde, hin zu acht Etappen sei deshalb "ein großer Schritt", lobte die 34-Jährige: "Es hat sich bereits in den letzten Jahren so einiges getan. Paris-Roubaix war schon ein Highlight, das dazugekommen ist."

Hohes Medieninteresse an der Tour

Die "Tour de France Femmes" steht für sie aber noch einmal auf einem ganz anderen Level, auch wegen des Medieninteresses. "Das wird den Frauen-Radsport ein Stück weiter nach vorne bringen. Als Wettkampf selbst ist es natürlich ein Highlight, das ganz dick in unserem Kalender steht", bekräftigte sie. "Riesengroß" sei deshalb die Vorfreude auf das "Riesenevent".

Das wird vor allem der Start: Bevor die Champagner-Fahrt der Männer vor Hunderttausenden auf den Champs-Elysees endet, dürfen Brennauer und Co. ihr Können bei der ganz besonderen Atmosphäre auf dem Pariser Pracht-Boulevard präsentieren. "Ich bin selber dort schon gefahren. Von Runde zu Runde sammeln sich mehr Leute an und jubeln immer lauter. Und so ein Bombenstart gibt auf jeden Fall Auftrieb für die weiteren Tage", sagte Brennauer.

Van Vleuten die Frau, die es zu schlagen gilt

Neben ihr versuchen mit Straßen-Meisterin Liane Lippert, Hannah Ludwig, Kathrin Hammes, Hannah Buch und Franziska Koch fünf weitere deutsche Fahrerinnen die insgesamt 1033 Kilometer zu meistern.

Mit dem Kampf um das Gelbe Trikot dürfte keine von ihnen etwas zu tun haben. Topfavoritin ist die Dominatorin und frisch gebackene Giro-Siegerin Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden. "Sie ist ein ganz, ganz großer Kandidat. Man hat beim Giro wieder gesehen, dass sie dominiert", sagte Brennauer.

Ihr eigener Traum ist ein anderer. Klappt es mit einem deutschen Etappensieg? Brennauer ist sich ganz sicher: "Ja".

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Giganten lassen Geschke keine Chance

(SID)

Weltmeisterin Brennauer hin und weg: "Das ist wirklich unglaublich"

Tour de France Vingegaard siegt in Gelb nach epischem Duell - Geschke verliert Bergtrikot VOR 19 STUNDEN