Radsport

Tour de France der Frauen 2022: Die Strecke der 8 Etappen von Paris zur Planche des Belles Filles

Tour de France der Frauen 2022: Die Strecke der 8 Etappen vom Start am Eiffelturm in Paris am 24. Juli zum Finale bei der Bergankunft an der Planche des Belles Filles in den Vogesen am 31. Juli 2022. Die acht Etappen durch Nordwestfrankreich und das Elsass mit Distanzen zwischen 82 und 175 Kilometern werden die Bühne für packende Rennaction der Fahrerinnen aus insgesamt 22 Teams bieten.

00:01:50, vor 39 Minuten