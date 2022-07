Radsport

Tour de France Femmes 2022: Annemiek van Vleuten krönt Triumphfahrt mit Sieg auf der 7. Etappe und übernimmt Gelb

Annemiek van Vleuten holt sich überlegen den Sieg auf der vorletzten Etappe von Sélestat nach Le Markstein bei der Tour de France Femmes 2022. In den Vogesen sicherte sich die Niederländerin auch die Führung in der Gesamtwertung und ist vor der Abschlussetappe am Sonntag kaum noch vom Spitzenrang zu verdrängen. Hier gibt es die Zielankunft im Video.

00:01:08, vor einer Stunde